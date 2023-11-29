ФСБ обнаружила тайник с противотанковым оружием на ферме в российском регионе

В Запорожской области силовики обнаружили схрон с ПТРК на молочно-товарной ферме

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции обнаружили замаскированный тайник с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) на территории молочно-товарной фермы в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В найденном силовиками схроне находились два деревянных футляра с предметами, внешне схожими с ПТРК. Содержимое тайника было обследовано и вывезено на экспертизу взрывотехниками ОМОН Росгвардии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов») УК РФ.

Ранее росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами диверсантов в Луганской народной республике.