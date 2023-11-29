Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 29 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ обнаружила тайник с противотанковым оружием на ферме в российском регионе

В Запорожской области силовики обнаружили схрон с ПТРК на молочно-товарной ферме

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из полиции обнаружили замаскированный тайник с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) на территории молочно-товарной фермы в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

В найденном силовиками схроне находились два деревянных футляра с предметами, внешне схожими с ПТРК. Содержимое тайника было обследовано и вывезено на экспертизу взрывотехниками ОМОН Росгвардии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов») УК РФ.

Ранее росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами диверсантов в Луганской народной республике.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли удар по зданию с российскими полицейскими. Четверо погибли на месте, более 15 ранены

      «Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала России

      Россиянин напал на продавщицу цветочного ларька и попал на видео

      Азербайджанские военные провели учения у границ Армении

      Россиянин поджег ларек быстрого питания из-за ссоры с продавцом

      Литва призвала ограничить права России и Белоруссии в Интерполе

      Названы самые популярные кроссовки в мире

      Генсек НАТО опроверг давление альянса на Украину ради перемирия с Россией

      Бывшая участница «Дома-2» подарила матери квартиру

      Искусственный интеллект в Москве научился распознавать еще одну патологию на КТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости