Глава ЕК заявила о выполнении Украиной почти всех требований для вступления в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен: Киев выполнил почти все требования для вступления в ЕС

Украина выполнила почти все требования, установленные Европейским союзом (ЕС) для начала переговоров о вступлении страны в союз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что, когда Украина стала страной-кандидатом, ей были представлены требования из семи шагов. По словам европейской чиновницы, Киев выполнил почти все из них.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, в свою очередь, заявил, что ни одно из семи предварительных условий Евросоюза для предоставления Украине статуса кандидата не было выполнено. По его словам, необходимо сначала начать дискуссию о будущем архитектуры европейской безопасности, а потом говорить о принятии Украины в союз.

8 ноября фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Однако для вступления от Украины потребовали продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.