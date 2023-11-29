ХАМАС освободит двух израильтянок с гражданством России помимо 10 пленных

В среду исламистская группировка ХАМАС освободит двух израильтянок с гражданством России помимо десяти других пленных. Об этом сообщает телеканал i24 в социальной сети X (бывший Твиттер) со ссылкой на представителя ХАМАС Абу Марзука.

«Как сообщается, сегодня в дополнение к оговоренным десяти израильским заложникам будут освобождены две израильтянки с российским гражданством», — отмечается в сообщении.

Телеканал добавляет, что ХАМАС идет на данный шаг в знак признательности России.

Ранее египетская делегация по безопасности начала процедуру обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что Красный Крест начал принимать от ХАМАС группу из 13 заложников-израильтян, четырех граждан Таиланда и одного россиянина.