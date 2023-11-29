Здоровая диета продлила жизнь на десять лет

Nature Food: здоровая диета продлила жизнь на десять лет

Международная группа ученых обнаружила, что переход от типичной западной диеты к более здоровому образу может на 10 лет продлить жизнь среднестатистическому человеку среднего возраста. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Food.

Специалисты проанализировали данные 467 354 участников долговременного исследования UK Biobank в возрасте от 40 до 69 лет, в рамках которого изучается влияние генетической предрасположенности и воздействия окружающей среды на развитие заболеваний у людей. Чтобы узнать больше о влиянии пищевого поведения на продолжительность жизни, ученые сгруппировали людей по моделям питания, проследив, как они менялись с годами.

Сравнивая людей, которые перешли от нездорового к здоровому питанию, с участниками, которые вели прежний образ жизни, специалисты обнаружили, что в первом случае продолжительность жизни увеличивается в среднем на несколько лет. В частности, люди среднего возраста, которые перешли от нездорового питания к здоровому и придерживались этого режима, продлили свою жизнь в среднем почти на десять лет. Переход на более поздний возраст также добавил дополнительные годы жизни, но не так много.

Результаты показывают, что диета, связанная с долголетием, предполагает умеренное потребление цельнозерновых продуктов, фруктов, рыбы и белого мяса; высокое потребление молока и молочных продуктов, овощей, орехов и бобовых; относительно низкое потребление яиц, красного мяса и подслащенных напитков, а также низкое потребление рафинированного зерна и обработанного мяса.

Самая сильная положительная связь со смертностью была отмечена для подслащенных напитков и обработанного мяса, а самая сильная обратная связь была для цельнозерновых продуктов и орехов.