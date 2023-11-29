Иранский дрон пролетел рядом с атомным авианосцем США в Персидском заливе

Fox News: дрон Ирака пролетел рядом с атомным авианосцем США в Персидском заливе

Иранский дрон пролетел рядом с атомным авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» ВМС США в Персидском заливе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Беспилотник, предположительно, пролетел мимо корабля, когда тот находился в международных водах, при этом оператор дрона проигнорировал множественные предупреждения.

Ранее авианесущая американская ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» вошла в Персидский залив через Ормузский пролив.

5 ноября авианосец Вооруженных сил США «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток. Отмечалось, что заход американской ударной группы напрямую связан с усилиями Соединенных Штатов по стабилизации ситуации в регионе. В числе задач Вашингтона — не только поддержка Израиля, но и защита американских военнослужащих, подвергающихся нападениям в Ираке и Сирии.