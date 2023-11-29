Белоруссия приняла закон об изъятии денег у богатых

Парламент Белоруссии в два раза повысил налоги для богатых ради изъятия доходов

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном, чтении закон о налоговых изменениях на следующий год. Один из пунктов касается увеличения почти в два раза — с 13 до 25 процентов — ставки подоходного налога для граждан с доходом выше 200 тысяч белорусских рублей (5,7 миллиона российских рублей) в год. Об этом говорится в Telegram-канале белорусского парламента.

Депутаты описали процесс как «изъятие доходов» у богатых граждан. «В целях изъятия доходов (…) предусмотрено (…) установление ставки подоходного налога в размере 25 процентов в отношении части доходов физических лиц свыше 200 тысяч рублей за календарный год», — отмечается в сообщении.

Также с 20 до 25 процентов будет повышена ставка налога на прибыль для юридических и физических лиц, если та превысит 25 миллионов белорусских рублей (713 миллионов российских рублей) в год.

Законопроект назвали результатом работы по совершенствованию налоговой системы, которая позволит установить баланс интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства.

Ранее сообщалось, что в следующем году Белоруссия хочет получить от России около 640 миллионов долларов в рамках компенсации потерь белорусских нефтеперерабатывающих заводов из-за налогового маневра. Средства уже включены в доходную часть бюджета на 2024 год.