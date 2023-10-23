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17:05, 23 октября 2023Экономика

Белоруссия включила в бюджет выплаты из России на сотни миллионов долларов

Белоруссия собралась получить из России 640 миллионов долларов на помощь НПЗ

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В следующем году Белоруссия намерена получить из России около 640 миллионов долларов в рамках компенсации потерь белорусских нефтеперерабатывающих заводов из-за налогового маневра. Об этом заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов, передает РИА Новости.

Минск включил выплаты средств, которые пойдут на обратный акциз, в состав доходной части бюджета на 2024 год. В белорусских рублях сумма составляет 2,1 миллиарда рублей. Также Селиверстов рассказал, что 0,46 миллиарда долларов поступят от вывозной таможенной пошлины за калийные удобрения.

Белорусские власти с конца 2010-х годов высказывали недовольство проведением налогового маневра внутри России, в рамках которого стоимость нефти для республики последовательно возрастала. Стороны смогли договориться по ценам только осенью 2020 года. В том числе речь шла об увеличении кредитной поддержки.

Ранее частные инвесторы призвали российские власти приостановить государственное кредитование Белоруссии из-за невыплат Минска по еврооблигациям. Под обращением в Минфин и Центробанк подписались 200 физических лиц и 30 организаций.

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