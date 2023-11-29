Известный актер сравнил Петербург с голодным и злым псом

Актер Юрий Тарасов сравнил Петербург начала 1990-х годов с голодным псом

Известный российский актер Юрий Тарасов сравнил Париж начала 1990-х годов с Петербургом в то же время. Своим мнением он поделился в интервью журналу WomanHit.

По словам артиста, снявшегося в таких сериалах, как «Улица разбитых фонарей» и «Мосгаз», Париж, в котором он впервые побывал в 1992 году, показался ему настоящей сказкой. «Лето, светофоры, которые моют шампунем в шесть часов утра, ручьи, которые бегут с Монмартра, мусорщики, которые все убирают и наводят чистоту и марафет», — описал он столицу Франции.

На фоне Парижа Петербург того времени выглядел сильно иначе, отметил Тарасов. «Петербург того времени — настоящий черный пес Петербург, к тому же еще бездомный, голодный и злой. Те, кто видел Сенную площадь варианта 92-го года, те меня поймут», — рассказал актер. Однако после нескольких поездок в Париж у Тарасова пропало желание туда возвращаться, так как постепенно впечатление о столице Франции стало портиться — «чем дальше, тем страшней». Он признался, что больше не намерен приезжать в европейский город.

Ранее актриса Валерия Шкирандо назвала Петербург абьюзером.