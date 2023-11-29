В Японии испугались укрепления военного союза России и Китая

SCMP: Япония встревожена укреплением альянса Москвы и Пекина

Япония встревожена укреплением альянса России и Китая. Об этом говорится в новом докладе по безопасности, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Журналисты указали, что Национальный институт оборонных исследований (NIDS) на прошлой неделе опубликовал доклад о стратегии Китая в области безопасности в 2024 году. В нем утверждается, что соперничество между США и блоком «Китай — Россия» в течение ближайшего десятилетия будет нарастать.

Согласно документу, самую большую тревогу у Токио вызывают совместные учения китайских и российских флота и авиации в Японском море, а также маневры вокруг японских островов в начале года.

Как заявил профессор международных отношений в Университете Дайто Бунка Гаррен Маллой, доклад NIDS перекликается с содержанием нескольких так называемых «белых книг» и исследований, проводившихся в Японии за последние несколько лет. По мнению эксперта, Токио был «встревожен» укрепляющимся сотрудничеством Пекина и Москвы в ходе учений, хотя это лишь часть «кошмарного сценария» для Японии.

Ранее дипломат и политолог Виктор Мизин заявил, что Китай сейчас является главным внешнеполитическим союзником России в условиях гибридной войны или противостояния с так называемым коллективным Западом. В частности, по всем ключевым международным проблемам две страны занимают совпадающие или близкие позиции.

По его словам, сейчас происходит выстраивание совершенно новой коалиции, где Россия, прежде всего, взаимодействует с БРИКС — Китаем, Индией, Бразилией.