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04:07, 29 ноября 2023Мир

В Японии испугались укрепления военного союза России и Китая

SCMP: Япония встревожена укреплением альянса Москвы и Пекина

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония встревожена укреплением альянса России и Китая. Об этом говорится в новом докладе по безопасности, пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Журналисты указали, что Национальный институт оборонных исследований (NIDS) на прошлой неделе опубликовал доклад о стратегии Китая в области безопасности в 2024 году. В нем утверждается, что соперничество между США и блоком «Китай — Россия» в течение ближайшего десятилетия будет нарастать.

Согласно документу, самую большую тревогу у Токио вызывают совместные учения китайских и российских флота и авиации в Японском море, а также маневры вокруг японских островов в начале года.

Как заявил профессор международных отношений в Университете Дайто Бунка Гаррен Маллой, доклад NIDS перекликается с содержанием нескольких так называемых «белых книг» и исследований, проводившихся в Японии за последние несколько лет. По мнению эксперта, Токио был «встревожен» укрепляющимся сотрудничеством Пекина и Москвы в ходе учений, хотя это лишь часть «кошмарного сценария» для Японии.

Ранее дипломат и политолог Виктор Мизин заявил, что Китай сейчас является главным внешнеполитическим союзником России в условиях гибридной войны или противостояния с так называемым коллективным Западом. В частности, по всем ключевым международным проблемам две страны занимают совпадающие или близкие позиции.

По его словам, сейчас происходит выстраивание совершенно новой коалиции, где Россия, прежде всего, взаимодействует с БРИКС — Китаем, Индией, Бразилией.

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      Марина Совина
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