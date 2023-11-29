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03:44, 29 ноября 2023Мир

Кулеба объяснил защиту Украины странами ЕС стадным инстинктом

Кулеба сравнил страны-союзницы Украины со стадом мудрых слонов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Страны-союзницы Украины защищают ее из-за стадного инстинкта. Об этом на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сравнив европейские государства со стадом слонов, видео с пресс-конференции опубликовали на сайте Еврокомиссии.

Журналистка спросила Кулебу и Борреля об их отношении ко всеобщей усталости властей европейских стран от украинского конфликта. Она сравнила ситуацию со «слоном в комнате», которого все замечают, но о котором никто не говорит.

«Эта идиома несправедлива по отношению к слонам. Слоны — очень мудрые животные, очень сострадательные, очень энергичные. И если ты член стада, они всегда защищают друг друга», — объяснил министр иностранных дел Украины. «Все правильные слоны на нашей стороне», — добавил он.

Кулеба объявил Украину «членом стада», объяснив, что остальные государства будут защищать страну настолько же сильно, насколько она вкладывается в их безопасность.

Ранее Кулеба заявил, что не чувствует давления Запада по теме переговоров с Россией. Тем временем в США предположили, что члены НАТО будут настаивать на отставке президента Украины Владимира Зеленского, чтобы новый лидер смог добиться заключения мира.

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      Александра Синицына
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