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19:23, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине оценили давление Запада по теме переговоров с Россией

Глава МИД Украины Кулеба не почувствовал давления Запада по переговорам с РФ

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не почувствовал давления Запада по теме переговоров с Россией. Об этом он заявил во время брифинга с главой дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем в Брюсселе, его цитирует Bloomberg.

«Нет, я не чувствую никакого давления», — сказал Кулеба.

Раннее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. «Украина никогда не пойдет на это. И мир не пойдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.

27 ноября глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что украинский конфликт мог завершиться весной 2022 года при согласии Киева на нейтралитет и отказе от членства в НАТО. Однако, по его словам, за продолжение боевых действий выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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      Кристина Есикова
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