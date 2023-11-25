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14:48, 25 ноября 2023Мир

В США рассказали о требовании НАТО к Зеленскому

Полковник Макгрегор: НАТО требует от Зеленского покинуть пост

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО в кулуарах требуют от президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост главы государства, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его мнению, лидеры стран Североатлантического альянса в личных беседах с украинским лидером говорят, что «все кончено и ему необходимо уйти с поста достойно». При этом Макгрегор убежден, что Зеленский сделать этого не сможет.

Полковник предположил, что Запад намерен поставить на место Зеленского надежного кандидата, который должен начать переговоры с Россией для достижения мира.

Ранее Макгрегор заявил, что Зеленский может не дожить до конца своего срока. Он также выразил уверенность, что у президента есть много путей отхода в разные места, где у него есть недвижимость и банковские счета.

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      Варвара Кошечкина
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