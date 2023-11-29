Маск ответил на приглашение ХАМАС посетить сектор Газа

Маск ответил ХАМАС, что посещать сектор Газа сейчас кажется немного опасным

Американский предприниматель Илон Маск в своей соцсети Х ответил на приглашение руководства палестинского исламистского движения ХАМАС посетить сектор Газа.

«Сейчас это кажется немного опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», — написал бизнесмен.

Ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан пригласил Маска посетить сектор Газа, «чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил» Израиль. Приглашение бизнесмену поступило после его визита в Израиль в понедельник, 27 ноября.

Ранее главный редактор английской версии израильской газеты Haaretz Эстер Соломон заявила, что израильские власти должны объявить основателя Tesla и SpaceX Илона Маска персоной нон грата. Она осудила приезд предпринимателя в еврейское государство, назвав его «откровенным антисемитом».

При этом сам Маск назвал обвинения ряда СМИ в антисемитизме фальшивыми и подчеркнул, что в них «нет ничего более далекого от правды».