Руководство ХАМАС пригласило Маска посетить сектор Газа

Руководство ХАМАС пригласило Илона Маска посетить сектор Газа

Руководство палестинского движения ХАМАС пригласило американского предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом рассказал представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан, его слова цитирует телеканал Al Jazeera.

«Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль) против нашего народа», — отметил он.

Приглашение бизнесмену поступило после его визита в Израиль в понедельник, 27 ноября.

Ранее главный редактор английской версии израильской газеты Haaretz Эстер Соломон заявила, что израильские власти должны объявить основателя Tesla и SpaceX Илона Маска персоной нон грата. Она осудила приезд предпринимателя в еврейское государство, назвав его «откровенным антисемитом».

По ее мнению, израильский премьер и американский бизнесмен являются «желчными и продажными».

При этом сам Маск прокомментировал обвинения ряда СМИ в антисемитизме. Он назвал их фальшивыми и подчеркнул, что в них «нет ничего более далекого от правды».