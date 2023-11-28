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21:45, 28 ноября 2023Мир

Руководство ХАМАС пригласило Маска посетить сектор Газа

Руководство ХАМАС пригласило Илона Маска посетить сектор Газа
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool via REUTERS / File Photo

Руководство палестинского движения ХАМАС пригласило американского предпринимателя Илона Маска посетить сектор Газа. Об этом рассказал представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан, его слова цитирует телеканал Al Jazeera.

«Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант (Израиль) против нашего народа», — отметил он.

Приглашение бизнесмену поступило после его визита в Израиль в понедельник, 27 ноября.

Ранее главный редактор английской версии израильской газеты Haaretz Эстер Соломон заявила, что израильские власти должны объявить основателя Tesla и SpaceX Илона Маска персоной нон грата. Она осудила приезд предпринимателя в еврейское государство, назвав его «откровенным антисемитом».

По ее мнению, израильский премьер и американский бизнесмен являются «желчными и продажными».

При этом сам Маск прокомментировал обвинения ряда СМИ в антисемитизме. Он назвал их фальшивыми и подчеркнул, что в них «нет ничего более далекого от правды».

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      Марина Совина
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