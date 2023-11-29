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14:59, 29 ноября 2023Бывший СССР

Медведчук назвал причину утраты Киевом поддержки в Европе

Медведчук заявил, что все меньше европарламентариев готовы поддерживать Украину
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Все меньше депутатов Европарламента готовы поддерживать курс Украины на войну с Россией. Причину утраты Киевом поддержки в Европе назвал бывший глава запрещенной украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».

По словам Медведчука, пока граждане Украины замерзают на пограничных горных тропах, пытаясь сбежать от мобилизации, а страна теряет свою государственность, спикер Верховной Рады и представители партии президента Владимира Зеленского «Слуга Народа» обсуждают будущее демократии в России в «теплом здании Европейского парламента в Брюсселе».

Он также заявил, что на прошедшей 28 ноября конференции «Европейская интеграция Украины: путь к устойчивому миру на европейском континенте» собрались «почти поголовно хорошо известные русофобской политикой деятели».

«Остальные европейские политики подобный шабаш решили проигнорировать. Среди европарламентариев в Брюсселе уже сейчас ассоциировать себя с заведомо провальным курсом на войну желающих все меньше», — рассказал политик.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам. По словам политика, президент Украины ничего не понимает в военном деле, из-за чего неизбежен его конфликт с армией.

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      Александр Курбатов
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