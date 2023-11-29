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15:50, 29 ноября 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА над Ростовской областью

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Ростовской областью
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Ростовской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их информации, днем 29 ноября была пресечена попытка атаки со стороны Украины по объектам на территории России. Попытка удара осуществлялась с помощью беспилотника самолетного типа.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

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27 ноября Минобороны России также сообщало о попытке Украины атаковать Ростовскую область при помощи БПЛА. Тогда беспилотник уничтожили силами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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