Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА над Ростовской областью

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Ростовской областью

Российские войска уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Ростовской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их информации, днем 29 ноября была пресечена попытка атаки со стороны Украины по объектам на территории России. Попытка удара осуществлялась с помощью беспилотника самолетного типа.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

27 ноября Минобороны России также сообщало о попытке Украины атаковать Ростовскую область при помощи БПЛА. Тогда беспилотник уничтожили силами противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.