Момент столкновения кораблей в Керченском проливе во время шторма попал на видео

Появились кадры момента аварии кораблей в Керченском проливе во время шторма

В сети появились кадры, на которых запечатлен момент массовой аварии кораблей в акватории Керченского пролива во время шторма. Их публикует Telegram-канал Shot.

О случившемся стало известно 27 ноября, когда регионы юга России накрыл мощный ураган. Тогда в Керченском проливе столкнулись три корабля — «Матрос Шевченко», «Матрос Позынич» и «Кавказ-5». «Матрос Шевченко» попытался выйти в море из порта «Кавказ», однако управлять судном было практически невозможно. Сильные порывы ветра навалили его на «Матроса Позынича». Впоследствии оба корабля стихия понесла на теплоход «Кавказ-5», который незадолго до этого снялся с якоря и не успел набрать необходимую скорость, чтобы увернуться от удара.

На кадрах видно, как корабль, балансируя на гигантских волнах, двигается в сторону другого судна. «Нормально, нормально», — говорит до столкновения автор видео, находящийся на одном из судов. Когда он понимает, что авария неизбежна, то комментирует: «А вот сейчас не нормально». Затем слышится звук удара.

По информации канала, после столкновения корабли смогли разойтись друг с другом на безопасное расстояние только спустя 20 минут. Никто не пострадал.

На регионы Южного федерального округа в понедельник, 27 ноября, обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там волны достигали девяти метров, порывы ветра — 40 метров в секунду. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президенту Владимиру Путину доложили о непогоде на юге России, он заслушал доклады об оперативной обстановке. Глава государства готов поехать в пострадавшие от непогоды регионы, но пока этого не требуется, считает Песков.