Москвич случайно узнал о занятии 13-летней падчерицы проституцией

Москвич установил дома камеры и узнал о занятии 13-летней падчерицы проституцией

Житель Москвы случайно узнал, что его 13-летняя падчерица занимается проституцией. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, 47-летний мужчина тайком установил в квартире систему домашней безопасности, в том числе камеры видеонаблюдения, из-за боязни грабителей. Находясь вне дома, россиянин периодически наблюдал за жильем через мобильное приложение. В результате он застал свою падчерицу звонящей неизвестным с предложением купить интимные видео и фото, а также ряд других услуг, характер которых не уточняются.

По информации канала, после одного из звонков семиклассница собрала вещи и уехала. Сразу после этого отчим девочки сохранил запись на телефон и сообщил обо всем супруге. Дома взрослые пытались поговорить с ребенком и проверить ее телефон, однако школьница пригрозила лишить себя жизни, поэтому москвич обратился в полицию. Проводится проверка.

Ранее, в декабре 2022 года, полиция задержала москвичку, которая арендовала для 14-летней дочери квартиру с целью занятия проституцией. Как стало известно, женщина выложила в интернете объявление с фотографиями ребенка. Там она предлагала интимные услуги от лица несовершеннолетней за деньги.