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16:15, 15 декабря 2022Силовые структуры

Мать сняла 14-летней дочери квартиру на севере Москвы для занятия проституцией

В Москве задержали мать, снявшую квартиру 14-летней дочери для занятия проституцией

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В Москве правоохранители задержали женщину, арендовавшую для 14-летней дочери квартиру с целью занятия проституцией. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает MK.RU.

По данным издания, в 2019 году фигурантка выложила в интернете объявление с фотографиями ребенка. Там она предлагала интимные услуги от лица несовершеннолетней за деньги. Мать сама занималась организацией встреч девочки с мужчинами в разных районах Москвы. Однако летом 2022 года она решила снять дочери квартиру на севере столицы.

Отмечается, что оплата услуг поступала на карту матери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали сутенеров, организовавших притон с подростками.

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Екатерина Власова
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