Мать сняла 14-летней дочери квартиру на севере Москвы для занятия проституцией

В Москве задержали мать, снявшую квартиру 14-летней дочери для занятия проституцией

В Москве правоохранители задержали женщину, арендовавшую для 14-летней дочери квартиру с целью занятия проституцией. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает MK.RU.

По данным издания, в 2019 году фигурантка выложила в интернете объявление с фотографиями ребенка. Там она предлагала интимные услуги от лица несовершеннолетней за деньги. Мать сама занималась организацией встреч девочки с мужчинами в разных районах Москвы. Однако летом 2022 года она решила снять дочери квартиру на севере столицы.

Отмечается, что оплата услуг поступала на карту матери. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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