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19:43, 29 ноября 2023Бывший СССР

На херсонском направлении против ВСУ применили акустический комплекс

РИА Новости: военные РФ применили против ВСУ акустический комплекс «Языковед»

Кадр: страница «Телеканал «ДОН 24» во ВКонтакте

На херсонском направлении российские военнослужащие в рамках психологического воздействия применили против Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальный акустический комплекс «Языковед». Об этом сообщил командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА Новости.

По его словам, предназначенный для радио- и телевещания мобильный комплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» был перемещен на передовую, где запустил вещание с призывами к бойцам ВСУ сдаться в плен. «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», — отметил военный.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинская армия потеряла спутниковую связь над территорией Луганской и Донецкой народных республик и Харьковской областью. Он уточнил, что компания Starlink американского миллиардера Илона Маска отключила интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией.

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      Алевтина Запольская
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