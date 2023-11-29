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12:08, 29 ноября 2023Бывший СССР

На Украине 86-летняя женщина получила повестку

«Страна.ua»: в Днепропетровске 86-летняя женщина-медик получила повестку

Фото: Danie Franco / Unsplash

В Днепропетровске 86-летняя женщина-медик получила повестку. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пожилая женщина имеет медицинское образование. О том, что ей выписали повестку, сообщила внучка в соцсетях. Она рассказала, что ее бабушка покинула Артемовск в марте прошлого года, а в Днепропетровске у нее есть временная регистрация.

Ранее сообщалось, что с 1 октября на Украине на военный учет обязаны будут встать женщины-медики и фармацевты. При этом представительницы других профессий, схожих с военно-учетными специальностями, могут встать на воинский учет добровольно.

Позднее стало известно о намерении украинских властей ограничить выезд за границу для военнообязанных женщин, которые встанут на учет. Покинуть страну разрешается только при наличии документов, дающих право на временный выезд.

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      Кристина Есикова
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