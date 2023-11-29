НАТО исключило из программы помощи Украине поставки летального оружия

Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО исключило из помощи Киеву летальное оружие

По итогам встречи в формате НАТО — Украина из программы помощи Киеву на 2024 год исключили поставки летального оружия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на этом настоял Будапешт, сообщает Blikk.

По его словам, решение связано с тем, что такой шаг мог бы создать риск эскалации. Кроме того, венгерская сторона потребовала, чтобы участие в программе было добровольным.

«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, но это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — отметил дипломат.

Ранее Сийярто подчеркнул, что сейчас Украина не может стать членом НАТО, потому что это приведет к началу третьей мировой войны. Он добавил, что что Украина не соответствует правилам альянса, потому что систематически нарушает права национальных меньшинств.