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18:53, 29 ноября 2023Мир

НАТО исключило из программы помощи Украине поставки летального оружия

Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО исключило из помощи Киеву летальное оружие

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

По итогам встречи в формате НАТОУкраина из программы помощи Киеву на 2024 год исключили поставки летального оружия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на этом настоял Будапешт, сообщает Blikk.

По его словам, решение связано с тем, что такой шаг мог бы создать риск эскалации. Кроме того, венгерская сторона потребовала, чтобы участие в программе было добровольным.

«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, но это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — отметил дипломат.

Ранее Сийярто подчеркнул, что сейчас Украина не может стать членом НАТО, потому что это приведет к началу третьей мировой войны. Он добавил, что что Украина не соответствует правилам альянса, потому что систематически нарушает права национальных меньшинств.

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      Семен Александров
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