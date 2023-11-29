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15:11, 29 ноября 2023Мир

В МИД Венгрии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО

Сийярто: если Украина станет членом НАТО, то начнется третья мировая война
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency

Сейчас Украина не может стать членом НАТО, потому что это приведет к началу третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, по десятой статье Вашингтонского договора об основании НАТО в альянс могут вступить только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность, а «сейчас очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона».

Он также отметил, что Украина не соответствует правилам альянса, потому что Киев систематически нарушает права национальных меньшинств. «НАТО — это сообщество, основанное на ценностях (...), поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств», — объяснил министр.

Ранее Сийярто заявил, что министр иностранных дел государств-членов НАТО на встрече в Брюсселе признали провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск. Он уточнил, что на встрече никто не рассматривал контрнаступление Украины как успех.

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      Дарья Балацкая
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