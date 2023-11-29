Названы продукты для сияния и молодости кожи

Дерматолог Анселл: брокколи и ягоды помогают поддерживать молодость кожи

Насыщенная витаминами A, E, C и фолиевой кислотой пища способна поддерживать здоровье и сияние кожи. Об этом рассказали дерматолог Лия Анселл и диетолог Стеф Грассо, пишет Daily Mail.

Анселл подчеркнула, что ни одна диета не может вернуть молодость коже, но некоторые продукты способны поддерживать ее в оптимальном состоянии. По словам врача, таким свойством обладают ягоды, сладкий картофель, листовая зелень, брокколи, авокадо и рыба, так как в них содержится много витаминов A, E, C и фолиевой кислоты. Помимо этого, многие сорта рыбы богаты жирными кислотами омега-3, которые также положительно влияют на кожу. «Они помогают укрепить естественный барьер, защищают от стрессовых факторов окружающей среды и предотвращают потерю жидкости», — перечислила полезные свойства рыбы врач.

Грассо добавила, что эффекта увлажнения можно добиться, если ежедневно употреблять продукты, которые удерживают влагу. К ним относятся семена чиа, льна, подсолнечника, а также тыквенные семечки, миндаль, грецкие орехи, авокадо, яйца и фасоль.

Также Грассо порекомендовала есть шоколад тем, кто следит за здоровьем кожи. Она объяснила, что, несмотря на плохую репутацию этого десерта, какао содержит флавоноиды и антиоксиданты, которые уменьшают воспаление. Диетолог предупредила, что для этого нужно выбирать шоколад с содержанием более 70 процентов какао.

Обладательницам жирной кожи, которым приходится бороться с прыщами, Грассо посоветовала отказаться от обезжиренных молочных продуктов и заменить их на аналоги с нормальной жирностью. При этом она предупредила, что этот совет будет полезен только тем, у кого нет индивидуальной непереносимости лактозы, которая может проявляться в том числе в виде высыпаний на коже.

Ранее врач-остеопат и специалист антивозрастной медицины Пунам Десаи назвала неочевидный способ вернуть молодость коже. По ее мнению, ежедневный холодный душ сделает кожу более эластичной и даже разгладит некоторые морщины.