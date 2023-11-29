Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:24, 29 ноября 2023Забота о себе

Названы продукты для сияния и молодости кожи

Дерматолог Анселл: брокколи и ягоды помогают поддерживать молодость кожи

Фото: Anima Visual / Unsplash

Насыщенная витаминами A, E, C и фолиевой кислотой пища способна поддерживать здоровье и сияние кожи. Об этом рассказали дерматолог Лия Анселл и диетолог Стеф Грассо, пишет Daily Mail.

Анселл подчеркнула, что ни одна диета не может вернуть молодость коже, но некоторые продукты способны поддерживать ее в оптимальном состоянии. По словам врача, таким свойством обладают ягоды, сладкий картофель, листовая зелень, брокколи, авокадо и рыба, так как в них содержится много витаминов A, E, C и фолиевой кислоты. Помимо этого, многие сорта рыбы богаты жирными кислотами омега-3, которые также положительно влияют на кожу. «Они помогают укрепить естественный барьер, защищают от стрессовых факторов окружающей среды и предотвращают потерю жидкости», — перечислила полезные свойства рыбы врач.

Грассо добавила, что эффекта увлажнения можно добиться, если ежедневно употреблять продукты, которые удерживают влагу. К ним относятся семена чиа, льна, подсолнечника, а также тыквенные семечки, миндаль, грецкие орехи, авокадо, яйца и фасоль.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Также Грассо порекомендовала есть шоколад тем, кто следит за здоровьем кожи. Она объяснила, что, несмотря на плохую репутацию этого десерта, какао содержит флавоноиды и антиоксиданты, которые уменьшают воспаление. Диетолог предупредила, что для этого нужно выбирать шоколад с содержанием более 70 процентов какао.

Обладательницам жирной кожи, которым приходится бороться с прыщами, Грассо посоветовала отказаться от обезжиренных молочных продуктов и заменить их на аналоги с нормальной жирностью. При этом она предупредила, что этот совет будет полезен только тем, у кого нет индивидуальной непереносимости лактозы, которая может проявляться в том числе в виде высыпаний на коже.

Ранее врач-остеопат и специалист антивозрастной медицины Пунам Десаи назвала неочевидный способ вернуть молодость коже. По ее мнению, ежедневный холодный душ сделает кожу более эластичной и даже разгладит некоторые морщины.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Российскую модель и ее дочь убили в Турции. Их тела нашли завернутыми в простыни и связанными веревкой

      Дочь Урганта поделилась снимком топлес

      Глава ЕК заявила о выполнении Украиной почти всех требований для вступления в ЕС

      В российском регионе при атаке беспилотника пострадали два добровольца

      Игроки «Шахтера» и «Антверпена» устроили потасовку в матче Лиги чемпионов

      Спецоперация ФСБ по поимке готовившего подрыв военкомата попала на видео

      Раскрыт способ сделать покупку подарков на Новый год выгодной

      Названы максимальные зарплаты курьеров в России

      Считавшая себя бесплодной женщина забеременела в 39 и столкнулась с нападками

      Россиян призвали срочно избавляться от одного вида квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости