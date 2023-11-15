Назван неочевидный способ вернуть молодость коже

Врач Десаи посоветовала принимать холодный душ для молодости кожи

Ежедневный холодный душ поможет вернуть молодость коже. Этот неочевидный способ сохранить красоту назвала врач-остеопат и специалист антивозрастной медицины Пунам Десаи, пишет Daily Mirror.

По словам Десаи, чтобы получить омолаживающий эффект, достаточно проводить под струей холодной воды всего две-три минуты. Повторять процедуру нужно несколько раз в неделю, посоветовала врач. «Это помогает уменьшить количество морщин и сделать кожу эластичнее. Кроме того, холодный душ снижает уровень стресса, количество воспалений и может даже улучшить сон», — считает Десаи.

Врач рекомендовала регулярно принимать холодный душ или ванну, но предупредила, что процедура не должна быть продолжительной. Кроме того, она порекомендовала сначала проконсультироваться с врачом, так как некоторым, например тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, такой способ омоложения противопоказан.

Ранее эндокринолог Ирина Петрова рекомендовала для поддержания молодости кожи постоянно отслеживать показатели своего организма. По ее мнению, результаты гормональных и биохимических анализов крови могут показать сбои, которые отражаются на внешности.