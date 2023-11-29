Названы влияющие на стоимость подержанной машины характеристики

«Авито Авто»: на стоимость подержанной машины влияют пробег, наличие ДТП и цвет

Наибольший вклад в стоимость подержанной машины вносят пробег, количество владельцев, наличие ДТП и цвет. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто», на которое ссылаются «Известия».

Аналитики объяснили, что при пробеге автомобиля в диапазоне от 0 до 40 тысяч километров итоговый вклад в стоимость падает на 0,68 процента от общей цены с каждыми 10 тысячами километров пробега. При достижении диапазона 40-200 тысяч километров спад вклада замедляется, а после 200 тысяч — и вовсе прекращается.

Помимо этого, цена может формироваться и исходя из статистики дорожно-транспортных происшествий. Утверждается, что первые две аварии сильнее всего влияют на стоимость авто при продаже. Если сначала цена снижается на 2,35 процента от общей стоимости, то потом — на 1,33 процента. Уже далее, с каждым новым ДТП, снижение замедляется до 0,84 процента.

В исследовании также сказано, что если за все время автомобилем владели один-два собственника, то стоимость практически не меняется. При этом, как утверждается, если количество владельцев увеличивается, автомобиль теряет в среднем 0,07 процента с каждым новым собственником.

Ранее стало известно, что средний размер автокредита в России рекордно вырос. Он установил новый исторический рекорд, увеличившись на 42 процента за последний год. В октябре, как отмечалось, наблюдался максимально высокий спрос заемщиков на авто с пробегом. На вторичном рынке есть возможность взять на порядок дешевле машины более высокой ценовой категории.

Незадолго до этого «Авито Авто» подготовило рейтинг самых желанных для россиян подержанных машин. По итогам апреля-сентября 2023 года, как оказалось, в России самым востребованным на вторичном рынке автомобилем оказался Ford Focus. В список также вошли модели Daewoo Matiz и Daewoo Nexia.