В США заявили об отсутствии плана по Украине

Конгрессмен Майк Тернер заявил об отсутствии у США плана по Украине

Конгрессмен Майк Тернер заявил, что запрос на выделение помощи Украине встретился с рядом проблем, одна из которых — отсутствие плана у администрации США по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе выступления на Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории России) Тернер заявил об отсутствии у США плана по Украине. По его мнению, администрация страны не способна сформулировать успешную стратегию по конфликту в стране.

«В Конгрессе обсуждают, что мы собираемся делать, как нам достичь поставленных целей, каковы наши цели и задачи», — признался он.

Ранее в Госдепе обозначили сроки заключения мира на Украине. Предполагается, что Москва не согласится заключить мир до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.