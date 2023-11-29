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23:32, 29 ноября 2023Мир

В США заявили об отсутствии плана по Украине

Конгрессмен Майк Тернер заявил об отсутствии у США плана по Украине

Фото: Unsplash

Конгрессмен Майк Тернер заявил, что запрос на выделение помощи Украине встретился с рядом проблем, одна из которых — отсутствие плана у администрации США по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе выступления на Атлантическом совете (деятельность признана нежелательной на территории России) Тернер заявил об отсутствии у США плана по Украине. По его мнению, администрация страны не способна сформулировать успешную стратегию по конфликту в стране.

«В Конгрессе обсуждают, что мы собираемся делать, как нам достичь поставленных целей, каковы наши цели и задачи», — признался он.

Ранее в Госдепе обозначили сроки заключения мира на Украине. Предполагается, что Москва не согласится заключить мир до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.

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      Марина Совина
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