Офис Зеленского запретил властям украинских регионов общаться с Залужным

Николов: офис Зеленского запретил властям регионов Украины общаться с Залужным

Офис президента Владимира Зеленского дал указания властям регионов страны, согласно которым областным администрациям запрещается общение с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом рассказал журналист Юрий Николов в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам журналиста, такой приказ отдали, «чтобы региональные элиты не создавали вокруг него (Залужного — прим. «Ленты.ру») никакого ажиотажа». Николов считает, что таким образом команда Зеленского устраняет потенциального конкурента.

Ранее в расколе между украинским лидером и главкомом ВСУ обвинили российских шпионов. Такую версию выдвинул секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, добавив, что Москва также пыталась посеять антиправительственные настроения среди граждан Украины.