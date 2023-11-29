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00:41, 29 ноября 2023Бывший СССР

Офис Зеленского запретил властям украинских регионов общаться с Залужным

Николов: офис Зеленского запретил властям регионов Украины общаться с Залужным

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Офис президента Владимира Зеленского дал указания властям регионов страны, согласно которым областным администрациям запрещается общение с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом рассказал журналист Юрий Николов в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам журналиста, такой приказ отдали, «чтобы региональные элиты не создавали вокруг него (Залужного — прим. «Ленты.ру») никакого ажиотажа». Николов считает, что таким образом команда Зеленского устраняет потенциального конкурента.

Ранее в расколе между украинским лидером и главкомом ВСУ обвинили российских шпионов. Такую версию выдвинул секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, добавив, что Москва также пыталась посеять антиправительственные настроения среди граждан Украины.

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      Александра Синицына
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