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16:58, 29 ноября 2023Бывший СССР

Потерю Украиной танка Leopard 1A5 спустя пару недель применения объяснили

Военный эксперт Кнутов: немецкий танк Leopard 1A5 устарел во всех отношениях
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ministério da Defesa / Wikimedia

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов прокомментировал уничтожение российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО) подаренного Германией Украине танка Leopard 1A5. В разговоре с «Лентой.ру» специалист объяснил, почему это стало возможным.

«Это старая модель танка Leopard — Leopard 1A5. Этот танк имеет очень слабое бронирование, устаревшую конструкцию, на нем нет динамической защиты, нет защитных экранов. Этот танк и особо не предназначен для театра военных действий во время распутицы», — рассказал Кнутов.

Даже сами немцы признают, что этот танк устарел во всех отношениях. Им нужно было от них избавиться, и, вместо отправки на утилизацию, танки были направлены на Украину

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО

Ранее ВСУ потеряли танк Leopard 1A5, подаренный Германией, всего через пару недель после того, как его стали применять в боевых действиях. Сообщалось, что немецкий танк числился за 44-й бригадой ВСУ. На опубликованных в сети кадрах видно, как этот тип военной техники попадает под обстрел российской артиллерии.

«Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно», — сообщило Forbes со ссылкой на появившиеся в соцсетях видео.

До этого обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes обратил внимание, что ВСУ отправили на фронт танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. Он объяснял, что из-за своей 70-миллиметровой брони они являются наиболее уязвимым типом военной техники в украинском конфликте.

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      Кирилл Садовский
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