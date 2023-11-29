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02:21, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

ВСУ потеряли в бою подаренный Германией танк Leopard 1A5

Forbes: ВСУ потеряли немецкий Leopard 1A5 через пару недель его применения в бою

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли танк Leopard 1A5, подаренный Германией, всего через пару недель после того, как его стали применять в боевых действиях. Его подбили российские военные, об этом сообщает Forbes, ссылаясь на видео в соцсетях.

По предварительной информации, немецкий танк числился за 44-й бригадой ВСУ. На кадрах видно, как этот тип военной техники попадает под обстрел российской артиллерии. «Будучи обнаруженным, незащищенный танк стал легкой мишенью для серии артиллерийских ударов, которые наносились по нему все более точно», — указано в статье.

Издание признает, что немецкие Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками, участвующими в украинском конфликте, и их уничтожение неизбежно. Однако даже в таких условиях первая единица была уничтожена слишком быстро.

Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes обратил внимание, что ВСУ отправили на фронт танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. По его словам, из-за своей 70-миллиметровой брони они являются наиболее уязвимым типом военной техники в украинском конфликте.

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      Александра Синицына
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