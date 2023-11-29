Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 29 ноября 2023Мир

Осужденный в России американец Уилан пожаловался на побои в колонии

NYP: осужденный в РФ за шпионаж американец Уилан пожаловался на побои в колонии
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Осужденный в России за шпионаж бывший американский пехотинец Пол Уилан пожаловался на побои в колонии. Об этом сообщил его брат Дэвид Уилан, передает The New York Post (NYP).

По его словам, конфликт произошел, когда Уилан, работавший за швейным станком, попросил отойти в сторону другого заключенного, который заблокировал часть производственной линии.

«После неоднократных просьб заключенный ударил Пола по лицу, разбив его очки, и попытался ударить его во второй раз. Пол встал, чтобы защититься от второго удара, после чего вмешались другие заключенные», — заявил брат экс-пехотинца США.

Дэвид Уилан добавил, что его брат спросил у начальника колонии, может ли он поговорить с сотрудниками местной прокуратуры о возможном расследовании предполагаемого нападения.

Пол Уилан осужден в России за шпионаж в 2018 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии. В сентябре 2023 года к нему в колонию приезжала посол США в России Линн Трейси.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Российские фигуристы захотели сменить спортивное гражданство. Как на это отреагировали в стране?

      Медведчук назвал причину утраты Киевом поддержки в Европе

      В Казахстане назвали преимущество от укрепления отношений с ЕС и США

      В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

      Россиянка присвоила предназначенные бойцам СВО 1,5 миллиона рублей

      Российских детей попросили ходить в детский сад в пижамах из-за аварии

      В Европе отменили санкции против сына российского миллиардера

      Названы влияющие на стоимость подержанной машины характеристики

      Никас Сафронов рассказал о попытках прописать Орнеллу Мути в своей квартире

      В грядущем саммите Евросоюза увидели подарок для России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости