Осужденный в России американец Уилан пожаловался на побои в колонии

NYP: осужденный в РФ за шпионаж американец Уилан пожаловался на побои в колонии

Осужденный в России за шпионаж бывший американский пехотинец Пол Уилан пожаловался на побои в колонии. Об этом сообщил его брат Дэвид Уилан, передает The New York Post (NYP).

По его словам, конфликт произошел, когда Уилан, работавший за швейным станком, попросил отойти в сторону другого заключенного, который заблокировал часть производственной линии.

«После неоднократных просьб заключенный ударил Пола по лицу, разбив его очки, и попытался ударить его во второй раз. Пол встал, чтобы защититься от второго удара, после чего вмешались другие заключенные», — заявил брат экс-пехотинца США.

Дэвид Уилан добавил, что его брат спросил у начальника колонии, может ли он поговорить с сотрудниками местной прокуратуры о возможном расследовании предполагаемого нападения.

Пол Уилан осужден в России за шпионаж в 2018 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии. В сентябре 2023 года к нему в колонию приезжала посол США в России Линн Трейси.