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10:32, 29 ноября 2023Забота о себе

Певица лишилась части носа из-за косметической процедуры омоложения

У певицы Кристы Карсон отвалилась ноздря из-за неудачной инъекции ботокса

Фото: @disfiguredbeauty

Певица и модель Криста Карсон из Вашингтона (США) лишилась части носа из-за инъекции ботокса в область носогубных складок. О последствиях неудачной косметической процедуры пишет The New York Post.

52-летняя Карсон рассказала, что в 2020 году обратилась в клинику, чтобы уменьшить носогубные сладки. По словам певицы, она не беспокоилась о последствиях, так как ранее в этой клинике уже неоднократно делала различные процедуры омоложения, и все они проходили успешно. Однако на этот раз результат оказался катастрофическим. «После возвращения домой начались странные симптомы, в том числе онемение, покалывание, даже невнятная речь», — вспомнила модель.

Женщина утверждает, что сразу обратилась к врачу, который проводил процедуру. Он признал, что во время инъекции задел кровеносный сосуд, дал ей мазь и пообещал, что через полгода ткани заживут. Но спустя две недели ситуация стала только хуже. «Левая ноздря просто отвалилась, остался лишь крошечный кусочек плоти. Я была в шоке и ужасе», — призналась женщина. Кроме того, по ее словам, были поражены вторая ноздря, ротовая полость и внешняя сторона щеки.

Как выяснилось позже, неудачное введение филлеров вызвало окклюзию сосудов, при которой введенная жидкость лишает кожу кислорода и питательных веществ

Криста Карсонпевица, модель
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Карсон вспоминает, что в больнице ей помогли остановить процесс разрушения тканей, но восстановить нос было уже невозможно. Теперь женщина вынуждена носить протез ноздри, который скрывает не только косметическое несовершенство, но и помогает дышать. Также ей пришлось завершить карьеру, поскольку из-за смещения носовых каналов и проблем с дыханием она не может петь. Карсон добавила, что после неудачной инъекции решила отказаться от любых процедур омоложения и принять естественное старение.

Ранее косметолог Яна Анточи предупредила об опасности использования уколов красоты с маркетплейсов. По ее словам, асимметрия лица и фиброз — лишь немногие из возможных осложнений.

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      Екатерина Улитина
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