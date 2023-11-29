Rambler&Co изучил инвестиционные планы россиян на 2024 год

Rambler&Co: большинство россиян планирует сохранять свои деньги в рублях

В 2024 году большинство опрошенных россиян планирует сохранять свои деньги с помощью рублевых вкладов и увеличивать заработки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

Исследование показало, что 51 процент респондентов в 2024 году намерены поддерживать баланс между накоплениями и тратами бюджета. 28 процентов планируют больше тратить, чем копить. 21 процент, напротив, сосредоточатся на сбережениях.

Большинство россиян, которые намерены сохранить свои деньги в 2024 году, оставят их на накопительных счетах (33 процента). 29 процентов собираются оформить новый рублевый вклад, а 28 процентов — хранить наличные деньги. Таким образом абсолютное большинство собирается хранить сбережения в рублях (90 процентов), и лишь каждый десятый (10 процентов) — в валюте. В сравнении с аналогичным опросом прошлого года, желающих оставить деньги на рублевых счетах или открыть новые, стало больше на 10 процентов.

Респонденты, которые планируют в основном тратить деньги, будут покупать товары первой необходимости (41 процент), делать ремонт и приобретать бытовую технику (15 процентов), а также просто развлекаться (12 процентов) и тратить на себя (10 процентов). Некоторые инвестируют в недвижимость (9 процентов), бизнес (5 процентов), новый автомобиль (4 процента) и образование (4 процента).

Большая часть россиян (38 процентов) заявили, что их доходы в 2023 году остались стабильными. У 33 процентов они выросли, у 29 процентов упали. В прошлом году процентное соотношение было иным: увеличение доходов отметили 24 процента, тогда как снижение — 35 процентов.

Почти половина (48 процентов) участников опроса хотят повысить доход в 2024 году, из них 28 процентов пока еще не знают, как именно, а у 20 процентов уже есть стратегия. 37 процентов не строят долгосрочных планов, а главная цель 15 процентов — сохранить бюджет на прежнем уровне.

Исследование показало: 14 процентов прогнозируют 70/80 рублей за один доллар/евро. Около четверти (24 процентов) ожидают 80/90 рублей за недружественные валюты. 28 процентов опрошенных уверены в курсе 90/100 рублей за один доллар/евро, и почти столько же (29 процентов) респондентов считают, что в 2024 году курс рубля будет примерно 100 и 110 рублей за один доллар и один евро соответственно. Несмотря на интерес большинства к привычным валютам, пять процентов респондентов переключили фокус на курс юаня.

Большинство респондентов (78 процентов) предпочитают получать информацию об экономике и финансах через СМИ. 9 процентов прислушиваются к блогерам в социальных сетях, 8 процентов — к родственникам, а 5 процентов — к экспертам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co со 16 по 23 ноября 2023 года, охват составил 57 064 интернет-пользователя, среди которых 53 процента мужчин и 47 процентов женщин.

