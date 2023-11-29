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16:15, 29 ноября 2023Силовые структуры

Под кроватью россиянина нашли противотанковое оружие времен Вьетнамской войны

Силовики изъяли американский гранатомет времен Вьетнамской войны у ростовчанина

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у 41-летнего жителя Аксайского района Ростовской области знаменитый американский гранатомет времен Вьетнамской войны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, противотанковое оружие М72А5 стоимостью больше одной тысячи долларов лежало у мужчины под кроватью. Силовики изъяли его и увезли в отдел полиции. Позже оказалось, что гранатомет был в рабочем состоянии.

Ранее полицейские обнаружили арсенал оружия времен Великой Отечественной войны в салоне автомобиля жителя Сочи.

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