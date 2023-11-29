Подконтрольная Киеву «прокуратура Крыма» заочно приговорила российского сенатора

Подконтрольная Киеву «прокуратура Крыма» заочно приговорила сенатора РФ Ковитиди

Подконтрольная Киеву «прокуратура автономной республики Крым» сообщила о вынесении заочного приговора члену Совета Федерации России от региона Ольге Ковитиди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети ведомства.

Там заявили, что крымский сенатор по публичному обвинению прокуратуры осуждена на 11 лет лишения свободы.

Отмечается, что в публикации ведомства не указывается имя сенатора, однако с апреля 2014 года этот пост в Совете Федерации занимает Ковитиди.

В прокуратуре также указали, что фигурантка признана виновной по статьям о коллаборационистской деятельности и «оправдании вооруженной агрессии России против Украины».

Ранее киевский суд заочно вынес приговор российскому журналисту, члену Общественной палаты Армену Гаспаряну. Его признали виновным, в том числе в продвижении утверждений о несостоятельности Украины, и приговорили к десяти годам лишения свободы.

