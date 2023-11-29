Поезд врезался в автобус с чешскими туристами в Шри-Ланке

The Morning: в Шри-Ланке поезд врезался в автобус с чешскими туристами

Поезд врезался в автобус с туристами из Чехии на одном из нерегулируемых автомобильных переездов через железнодорожное полотно в Шри-Ланке. Об этом пишет ланкийская газета The Morning.

Авария произошла утром в среду, 29 ноября, в городе Васкадува, расположенном южнее Коломбо. По данным издания, водитель автобуса не заметил машину и не успел затормозить.

Отмечается, что три человека получили травмы. Машинист поезда был госпитализирован в клиническую больницу Калутара.

Более того, в результате столкновения автобус и вагоны поезда получили значительные повреждения.

Ранее в ноябре частный самолет Rockwell Commander 112B врезался в гору Касберг в Австрии и разбился. Несчастный случай произошел с воздушным судном, летевшим по маршруту Пршибрам (Чехия) — Медулин (Хорватия), во время сильного снегопада.