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20:59, 29 ноября 2023Силовые структуры

Полицейские обнаружили 18 килограммов марихуаны на заднем дворе у россиянина

В Бурятии у местного жителя изъяли 18 кг марихуаны, возбуждено уголовное дело

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полицейские в Бурятии обнаружили на заднем дворе у 46-летнего местного жителя более 18 килограммов марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В разговоре с сотрудниками мужчина признался, что собрал коноплю в начале октября для личного употребления. От прохождения освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ он отказался.

В отношении подозреваемого составлен протокол по статье 6.9 («Потребление наркотических средств без назначения врача») КоАП РФ и возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Незаконные изготовление и хранение наркотических средств») УК РФ. Ведется следствие.

Ранее в Красноярском крае мужчина пытался выдать хранившуюся у него марихуану за утеплитель для крыши. Его задержали сотрудники полиции.

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