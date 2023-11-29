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01:59, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Польский генерал озвучил даты наступления России на Украине

Генерал ВС Польши Скшипчак: Россия перейдет в наступление на Украине в декабре
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Россия может перейти в наступление на Украине в начале декабря. Приблизительные даты озвучил генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак, его цитирует с Wirtualna Polska.

«Я думаю, это должно произойти в первой половине декабря. Русские уже собрали силы для такой атаки», — предположил Скшипчак. Он добавил, что через несколько недель в зоне боевых действий установится ясная погода, которая предоставит России условия для наступления, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не в состоянии атаковать.

По мнению польского генерала, Украине стоит забыть о контрнаступлениях, так как страна растеряла свои силы. Он подчеркнул, что в нынешних условиях ВСУ теряют до тысячи бойцов ежедневно.

Ранее британское издание Daily Express написало, что прошлой зимой Россия начала масштабное наступление, и есть вероятность, что будущей зимой это повторится снова. К тому времени поддержка Украины западными союзниками может сильно ослабеть, отметил автор статьи.

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      Александра Синицына
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