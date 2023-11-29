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08:52, 29 ноября 2023Россия

Появились подробности о летевшем в сторону Москвы беспилотнике

Глава Подольска Артамонов: беспилотник ВСУ сбили в районе деревни Борисовка

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы, сбили близ деревни Борисовка. Такие подробности о дроне раскрыл исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов в Telegram-канале.

«По предварительным данным, на территории падения обломков, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал Артамонов. Он также призвал сохранять спокойствие и заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник ВСУ в Подмосковье утром в среду, 29 ноября. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на объектах на территории России.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотник, сбитый в Подольске, летел в сторону столицы. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сейчас на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Других подробностей случившегося не приводится.

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      Анастасия Шейкина
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