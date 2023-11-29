В ХАМАС рассказали о желании продлить перемирие с Израилем

CNN: ХАМАС хочет продлить перемирие с Израилем в секторе Газа

Радикальное палестинское движение ХАМАС хочет продлить перемирие с Израилем в Газе. Движение использует для этого все имеющиеся возможности на переговорах, заявил член политбюро ХАМАС Гази Хамад, цитирует его слова телеканал CNN.

«Мы стремимся продлить перемирие, чтобы остановить агрессию раз и навсегда, используя имеющиеся у нас козыри», — отметил он.

Как отметил Хамад, ХАМАС поддерживает контакт с Катаром и Египтом. Член политбюро движения также заявил о готовности заключить «всеобъемлющее или частичное соглашение».

Он объяснил, что «всеобъемлющее соглашение» касается освобождения военных пленных в обмен на освобождение всех палестинских заключенных из израильских тюрем, «или это может быть частичное (соглашение), связанное с гражданскими лицами».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты готовы продлить двухдневное гуманитарное перемирие в секторе Газа при условии, что радикальное палестинское движение ХАМАС продолжит освобождать израильских заложников.

24 ноября в силу вступило соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. По условиям сделки, прекращение огня может продлиться максимум 10 дней.