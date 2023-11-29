Пророссийский регион Молдавии захотели лишить автономии

В Молдавии захотели изменить закон о статусе Гагаузии и лишить ее автономии

В парламенте Молдавии рассматривают вопрос о внесении изменений в закон об особом статусе Гагаузии с целью лишить регион автономии. Об этом заявил депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш сообщает местное издание Gagauzinfo.

«Мне позвонили из парламента страны и сказали, что в планах на будущий год они готовят изменения в Закон об особом правовом статусе Гагаузии», — рассказал депутат на заседании Народного собрания.

По его словам, изменения направлены на значительное понижение или ликвидацию автономии пророссийского региона. «Можно себе представить, что может остаться от закона об особом статусе, если они будут в него вторгаться», — добавил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду предложила не выделять деньги муниципалитетам, проголосовавшим за пророссийские партии на прошедших выборах в местные органы власти.

