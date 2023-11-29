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21:26, 29 ноября 2023Россия

Путин заявил о хорошем русском геноме

Путин заявил, что русский геном содержит хорошую информацию

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что русский геном содержит в себе хорошую информацию. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер подискутировал с научным сотрудником геномной лаборатории «Биотехнологический Кампус» Алиной Демкиной. «Мне кажется, референсные показатели генома страны в целом понятны?» — спросил Путин. «Нет, у нас уникальная по различным народностям страна. У всех какие-то особенности, которые отличают их от остальных», — возразила ученая.

После этого Путин заметил, что у русского человека тоже довольно сложный геном из-за смешения генов. «Это очень хорошо. Информация такая хорошая там», — сказал он.

В 2019 году Путин рассказал, что у нынешних россиян есть задатки героев, которые им переданы от предков — участников Великой Отечественной войны. Такими словами глава государства прокомментировал шествие «Бессмертного полка». «Но пройти с портретом — что это значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, отцов, у бабушек, у дедушек, матерей...» — сказал Путин.

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      Марина Совина
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