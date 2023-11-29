Путин заявил об отсутствии у Германии суверенитета

Путин: в ФРГ согласны с финансированием Украины из-за отсутствия суверенитета

Граждане Германии согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у ФРГ суверенитета, об это во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых заявил российский президент Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что немцы согласились с закрытием газопровода, поставлявшего газ из России через Польшу. Он добавил, что Киев получает деньги от Европы, и в частности от Германии, на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты.

«А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета», — объяснил Путин.

По словам президента, западные государства обрывают связи с Москвой и упускают возможность получения дешевых энергоносителей. Они перекрывают источник их получения сами или он ограничивается их союзниками и США по политическим соображениям, добавил Путин.

Ранее президент рассказал, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию. По его словам, Запад намерен разграбить РФ если не силой, то через смуту и раздробленность.