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22:33, 29 ноября 2023Россия

Путин заявил об отсутствии у Германии суверенитета

Путин: в ФРГ согласны с финансированием Украины из-за отсутствия суверенитета
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Граждане Германии согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у ФРГ суверенитета, об это во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых заявил российский президент Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства напомнил, что немцы согласились с закрытием газопровода, поставлявшего газ из России через Польшу. Он добавил, что Киев получает деньги от Европы, и в частности от Германии, на вооружение, пенсии, социальные выплаты и зарплаты.

«А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет — чего? Суверенитета», — объяснил Путин.

По словам президента, западные государства обрывают связи с Москвой и упускают возможность получения дешевых энергоносителей. Они перекрывают источник их получения сами или он ограничивается их союзниками и США по политическим соображениям, добавил Путин.

Ранее президент рассказал, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию. По его словам, Запад намерен разграбить РФ если не силой, то через смуту и раздробленность.

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      Марина Совина
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