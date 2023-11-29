Раскрыта стоимость отдыха в Красной Поляне на Новый год

АТОР: встреча Нового года в Красной Поляне обойдется туристам от 40 тысяч рублей

Встреча Нового года в отелях Красной Поляны обойдется туристам минимум в 40 тысяч рублей. Стоимость отдыха на горнолыжном курорте раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник привел цены на заезды в гостиницы Красной Поляны на две ночи (31 декабря — 2 января) за двоих. Так, отдых в отеле «три звезды» стоит от 40 до 60 тысяч рублей без учета проезда.

При этом отметить праздник в четырехзвездочном отеле или апартаментах горного кластера можно в среднем за 50-110 тысяч рублей. Каникулы в гостинице «пять звезд» обойдутся в сумму от 85 до 290 тысяч рублей.

В АТОР добавили, что по сравнению с прошлым годом зимой 2023-2024 цены на курорте выросли на 10-12 процентов. А в праздничный период из-за высокого спроса и загрузки стоимость отдыха увеличивается на 20-30 процентов.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили номера в популярных санаториях и гостиницах Сочи на новогодние каникулы. Путевки бронируют почти на 30 процентов активнее, чем годом ранее, а к началу и середине декабря они могут быть полностью распроданы.