Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:44, 29 ноября 2023Бывший СССР

Расследованием отравления жены Буданова занялось ГУР Украины

Представитель ГУР Украины Юсов: отравление жены Буданова расследуют спецслужбы
Марианна и Кирилл Будановы

Марианна и Кирилл Будановы. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главное управление разведки (ГУР) Украины начало расследование отравления жены главы спецслужбы Кирилла Буданова Марианны. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает «Украинская правда».

«По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование», — сказал он.

Юсов объяснил, что, поскольку речь идет о «вероятной спецоперации, направленной на сотрудников ГУР и членов их семей», дело расследует именно подразделение внутренней разведки.

28 ноября стало известно об отравлении Марианны Будановой. На Украине было начато расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки. Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Главный покупатель российской нефти переключился на Венесуэлу

      В Киеве оценили сообщения о конфликте политического и военного руководства

      Полицейские обнаружили 18 килограммов марихуаны на заднем дворе у россиянина

      Уровень безработицы в России упал до исторического минимума

      Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице

      Путин рассказал о промывающих мозг псевдоисториках на Украине

      Россиянин получил 17 лет за изнасилование подростка и съемку с ним порно

      Расследованием отравления жены Буданова занялось ГУР Украины

      Западные спутники зафиксировали взрыв на полигоне в Китае

      Львы растерзали огромного крокодила и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости