Россия нанесла удар по украинскому цеху производства и ремонта РЛС

МО РФ сообщило об ударе по цеху производства и ремонта радиолокационных станций

Российские военные нанесли удар по цеху производства и ремонта радиолокационных станций (РЛС) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, при ударе по заводскому комплексу также были уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300 и станция РЛС П-18. Также МО сообщило, что ударами авиации и ракетными войсками были поражены склады хранения авиационного топлива и снарядов.

Ранее Министерство обороны России показало залповый удар «Калибрами» по объектам ВСУ. Залп был произведен в акватории Черного моря. Всего с корабля выпустили четыре крылатые ракеты.

По каким именно объектам был совершен удар, не уточнялось.