Россиянам предложили путевки в Сочи за бесценок после «шторма века»

Ura.ru: турфирмы начали продавать путевки в Сочи за 20 тысяч после «шторма века»

Российские турфирмы начали продавать горячие путевки в Сочи по сниженным ценам после «шторма века», который прошел в Краснодарском крае и Крыму. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Как пишет источник, туры в южный город уходят за бесценок. Например, туристические компании в Тюмени предложили поездки за 20 тысяч рублей на одного человека — это в два раза ниже обычной средней стоимости.

По данным портала, сумма включает авиаперелет туда и обратно, проживание в отеле «две звезды» с питанием в течение шести дней и топливный сбор. Вылет по горячей путевке возможен 1 или 15 декабря.

Ранее россиян предупредили, что прошедший по югу страны «шторм века» может повториться несколько раз до конца столетия. По словам климатологов, опасные метеорологические явления учащаются из-за глобального потепления.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край в воскресенье, 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — 9 метров. Разгул стихии в регионе назвали самым сильным за всю историю метеорологических наблюдений.