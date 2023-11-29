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17:08, 29 ноября 2023Путешествия

Россиянам предложили путевки в Сочи за бесценок после «шторма века»

Ura.ru: турфирмы начали продавать путевки в Сочи за 20 тысяч после «шторма века»
СюжетУраган в Крыму

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские турфирмы начали продавать горячие путевки в Сочи по сниженным ценам после «шторма века», который прошел в Краснодарском крае и Крыму. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Как пишет источник, туры в южный город уходят за бесценок. Например, туристические компании в Тюмени предложили поездки за 20 тысяч рублей на одного человека — это в два раза ниже обычной средней стоимости.

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По данным портала, сумма включает авиаперелет туда и обратно, проживание в отеле «две звезды» с питанием в течение шести дней и топливный сбор. Вылет по горячей путевке возможен 1 или 15 декабря.

Ранее россиян предупредили, что прошедший по югу страны «шторм века» может повториться несколько раз до конца столетия. По словам климатологов, опасные метеорологические явления учащаются из-за глобального потепления.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край в воскресенье, 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а высота волн — 9 метров. Разгул стихии в регионе назвали самым сильным за всю историю метеорологических наблюдений.

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      Мария Борисова
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