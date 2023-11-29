Россиянина осудят за участие в ОПГ в начале 2000-х годов

В Свердловской области осудят мужчину за участие в ОПГ в начале 2000-х годов

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя, который в начале 2000-х годов участвовал в организованной преступной группировке (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 210 («Участие в преступном сообществе») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Долгое время он был в розыске. Его задержали только в феврале 2023 года. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в начале 2000-х годов обвиняемый был членом ОПГ, которую создал один из екатеринбургских предпринимателей в сфере продажи автомобилей. Он собрал информацию о двух россиянах, у которых был конфликт с лидером группировки, а потом передал ее другим членам преступного сообщества, которые напали на потерпевших и причинили их здоровью тяжкий вред.

Приговор в отношении создателя и основного состава преступного сообщества, в которое входил ныне обвиняемый, был оглашен еще в 2011 году.

Ранее суд в Татарстане арестовал лидера ОПГ «Кинопленка», находящегося в розыске 16 лет.

