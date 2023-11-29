Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:29, 29 ноября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за расправу над сожительницей из-за ссоры

На Ставрополье задержали мужчину, убившего сожительницу бутылкой во время ссоры

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ставропольском крае задержали местного жителя, ударившего бутылкой по голове сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщии в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 27 октября в селе Покойном пара выпивала. Они поссорились, тогда фигурант поднял стеклянную бутылку и ударил ею по голове подругу. Она не выжила.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд рассмотрит дело 58-летнего местного жителя, изрезавшего 56-летнего брата.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал погиб в зоне СВО. Он подорвался на мине

      Над ценами на нефть нависла угроза обвала

      Российские таможенники перехватили фуру с 15 двигателями для БМП без документов

      Тактаров рассказал о последнем разговоре с украинцем Усиком

      Стало известно о выросшей задолженности Блиновской по делу о неуплате налогов

      Популярный комик признался в страхе из-за одного российского города

      Охотника и его сына нашли в лесу через 23 дня после их пропажи

      Тимоти Шаламе пришел на премьеру фильма в ожерелье с 964 драгоценными камнями

      Врач перечислила способы поддержать здоровье щитовидной железы

      В Минобороны рассказали об испытаниях «Льва Чернавина»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости