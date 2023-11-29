Россиянина задержали за расправу над сожительницей из-за ссоры

На Ставрополье задержали мужчину, убившего сожительницу бутылкой во время ссоры

В Ставропольском крае задержали местного жителя, ударившего бутылкой по голове сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщии в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 27 октября в селе Покойном пара выпивала. Они поссорились, тогда фигурант поднял стеклянную бутылку и ударил ею по голове подругу. Она не выжила.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд рассмотрит дело 58-летнего местного жителя, изрезавшего 56-летнего брата.