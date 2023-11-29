Россиянка отдала мошенникам почти 2,5 миллиона рублей

На Сахалине мошенники обманули женщину почти на 2,5 миллиона рублей

В Южно-Сахалинске 59-летняя женщина отдала мошенникам почти 2,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Сахалинской области.

По данным ведомства, 27 ноября потерпевшей позвонили с номера руководителя учреждения, в котором она работает: телефон ее начальника взломали. Мошенник предупредил женщину, что с ней скоро свяжутся якобы сотрудники ФСБ. Она поверила, что общается с руководителем. Вскоре пострадавшей позвонил неизвестный и представился следователем ФСБ. Он уверил, что сотрудники банка пытаются украсть ее деньги.

Для спасения сбережений женщина переоформила кредиты новыми заявками, сняла деньги и внесла на ячейку через виртуальную карту. Так она лишилась 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка лишилась двух квартир в Москве из-за мошенников, которые предложили ей «заработать на инвестициях».